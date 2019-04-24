Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах

Новости спорта: Игрок Манчестер Сити Рахим Стерлинг предлагает снимать по 9 очков с команды.

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг предложил свою стратегию борьбы с расизмом на трибунах.

- Не думаю, что покинуть поле в такой ситуации - это решение проблемы. Наказания должны быть жестче, поскольку денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации.

Я бы предложи ввести правило, по которому с команды снимались бы девять очков. Это звучит довольно сурово, но какой фанат стал бы выкрикивать расистские лозунги, если это может привести к вылету его команды из лиги или финишу борьбы за чемпионство?

Кроме того, клубы следует наказывать тремя матчами без зрителей, чтобы они из-за подобных проявлений расизма потеряли доход, - сказал Стерлинг в интервью британским медиа.