Суд оправдал экс-президента Барселоны Роселя по делу об отмывании денег

Новости спорта: Суд посчитал, что обвинение предоставило недостаточное количество доказательств преступной деятельности функционера.

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель был признан невиновным по делу об отмывании денег после двух лет расследования, сообщает Sport.es.

Суд принял решение снять обвинения с экс-главы каталонского клуба, поскольку посчитал, что обвинение предоставило недостаточное количество доказательств преступной деятельности функционера. Помимо Роселя, невиновными были признаны ещё пятеро фигурантов дела.

Напомним, Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля этого года функционер вышел из тюрьмы, однако следставие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободны на 11 лет.