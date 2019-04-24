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Динамо и Шахтер разошлись миром

Динамо и Шахтер разошлись миром
20:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Команды не порадовали болельщиков голами.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился центральный матч 25-го тура украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер.

Команды начали и провели весь первый тайм весьма осторожно. На опасный удар Велингтона Нема динамовцы ответили серий прострелов и навесов от новичка киевлян Де Пены. Во втором тайме страсти на поле постепенно накалялись, что привело к обилию желтых карточек. Однако, голов в этом поединке зрители так и не увидели. На последней минуте матча Мораес не реализовал пенальти, который заработал Дентиньо. Итоговый счет 0:0 явно в пользу лидера чемпионата. Шахтер после 25-и туров сохранил 7-очковый гандикап над Динамо.

Динамо 0:0 Шахтер

Предупреждения: Буяльский 31', Бурда 57', Миколенко 58', Де Пена 62', Цитаишвили 79' - Мораес 57', Болбат 63', Тайсон 78', Дентиньо 87'

Составы команд:

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили 54'), Де Пена, Вербич (Русин 73').

Шахтер: Пятов, Болбат (Бутко 68'), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Дентиньо 77'), Патрик, Нем (Коваленко 71'), Тайсон, Соломон, Мораес.

В следующем туре Шахтер отправится в гости к Мариуполю, Динамо на выезде сыграет с ФК Львов. Игры пройдут 28-го апреля.

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