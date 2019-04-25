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Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ

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Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вышел на первое место в АПЛ
00:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 24 апреля в Манчестере состоялось манкунианское дерби в рамках матча 31-го тура АПЛ.

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити". Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва забил первый гол на 54-й минуте встречи. Через 12 минут второй мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" отправил хавбек "горожан" Лерой Зане, который вышел на замену в начале второго тайма. Таким образом, "Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей.

"Манчестер Сити" набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив "Ливерпуль". "Манчестер Юнайтед" (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также "Тоттенхэм" (70).

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