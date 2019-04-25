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Бавария обыграла Вердер и пробилась в финал Кубка Германии

Бавария обыграла Вердер и пробилась в финал Кубка Германии
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Мюнхенский коллектив пропустил два гола за в течение одной минуты.

Мюнхенская Бавария в тяжелом поединке против бременского Вердера в рамках 1/2 полуфинала Кубка Германии по футболу добыла победу.

Вначале "ФК Голливуд" оформил себе комфортный перевес: Левандовски и Мюллер забили на 36 и 63-й минуте соответственно, однако уже 74 и 75 минутах пропустил дважды.

Тем не менее, под занавес второй половины игры Роберт оформил дубль и закрыл вопрос о победителе в матче.

Вердер — Бавария 2:3

Голы: Осако, 74, Рашика, 75 — Левандовски, 36, 80, Мюллер, 63

Вердер: Павленка — Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Харник, 81) — Мовальд (Писарро, 65), Эггештайн, Классен (Й.Эггештайн, 89) — Крузе, Рашика, Осако

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба — Алькантара (Хамес, 76), Мартинес — Гнабри (Горецка, 58), Мюллер (Рафинья, 89), Коман, Левандовски

В финале Бавария поборется за титул с РБ Лейпциг.

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ФК Бавария, Футбол, Кубок Германии, Новости футбола.
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