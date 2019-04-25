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Четверг, 25.04.2019
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Милевский удивил фанатов новым имиджем

Милевский удивил фанатов новым имиджем
08:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Бывший нападающий киевского "Динамо" решил измениться перед важным матчем в Беларуси.

Артем Милевский, который с брестским "Динамо" борется за лидерство в чемпионате Беларуси, перед важным матчем со "Славией-Мозырь" решил освежить свой имидж и наведался парикмахерскую. Фото себя похорошевшего Миля выложил в Instagram, вызвав бурю всевозможных отзывов.

Блин, здесь на Витаса Белоснежку очень похож!

На стиле

Красавец, мачо)

Очечки, как у Лепса

Вы только со "Славией" очки не теряйте...

Как сообщалось ранее, Артем Милевский оригинально поблагодарил судью за решение против его команды. Брестское "Динамо" выиграло у БАТЭ со счетом 1:0, но победа могла быть еще убедительнее, если бы арбитр зафиксировал взятие ворот БАТЭ после удара Фамейе. Но судья счел, что мяч не пересек линию ворот. Позже, просмотрев повтор момента, Миля расплылся в комплиментах рефери: "Мое Вам с кисточкой, господин арбитр, все-таки гола не было". И добавил: "Писал этот текст полдня".

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ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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