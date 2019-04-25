Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча АПЛ (Видео)

Новости спорта: Подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали комфортную победу над "канонирами" (3:1).

В перенесенном матче 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» принимал «Арсенал» на своем поле.

В начале матча команды присматривались друг к другу, но вторая половина первого тайма стала настоящим кошмаром для «Арсенала» – 3 пропущенных мяча за 17 минут, результативные удары на счету Диого Жоты, Метта Догерти и Рубена Невеша.

Во второй половине встречи «канониры» старались оправиться от нокдауна, но забить удалось лишь однажды. Сократис «размочил» счет на 80-й минуте, хоть это и никак не повлияло на общий исход встречи.

Обзор матча:

«Вулверхэмптон» – «Арсенал» 3:1

Голы: Невеш, 28, Догерти, 37, Жота, 45 – Сократис, 80

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью (Гиббс-Уайт, 90), Кастро, Хименес (Траоре, 82), Диогу Жота (Кавалейру, 78).

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Торрейра (Гендузи, 59), Джака, Мхитарян (Колашинац, 58), Озил, Ивоби (Нкетиа, 71), Ляказетт.