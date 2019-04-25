Что Бойко кричал Мораесу после отбитого пенальти (Видео)

Новости спорта: Вратарь Динамо остался недоволен результатом игры.

Вратарь Динамо Денис Бойко прокомментировал ничью с Шахтером (0:0) в 25-м туре УПЛ и отбитый пенальти Жуниора Мораеса.

"Не знаю, был пенальти или нет. Судья поставил. Спасибо тренерскому штабу, с которым мы разбираем такие моменты. У нас есть анализ пенальти с Михайловым.

Моя задача была заставить Мораеса пробить в этот угол. Что кричал ему? Пусть это останется историей. Игра закончилась. Результат неудовлетворительный. Будем стараться в следующих матчах и надеяться, что в нашем чемпионате еще есть команды, которые могут отобрать очки у Шахтера", - сказал Бойко.

Видео пенальти:

Таким образом, разрыв в 7 очков сохранился - теперь у "оранжево-черных" 64 очка, а у "бело-синих" 57. Следующий матч Шахтер проведет против Мариуполя на выезде, а Динамо поедет в гости ко Львову.