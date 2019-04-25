Фернандиньо рискует пропустить решающие игры сезона АПЛ

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Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо рискует пропустить оставшуюся часть сезона, отмечает Sky Sports.

Вчера 33-летний бразилец не доиграл поединок против МЮ (2:0), покинув поле на 51-й минуте встречи. Вместо него вышел автор второго мяча Лерой Сане.

«Когда я заблокировал удар Погба, почувствовал что-то в колене, что-то повернулось. Я мог продолжать играть, но принял решение уйти с поля», — цитирует Фернандиньо издание.

Сегодня, в четверг, бразилец пройдет детальное обследование.

В нынешнем сезоне Фернандиньо принял участие в 41 матче своей команды, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи.

До конца сезона Манчестер Сити, лидирующему в чемпионате Англии, предстоит сыграть с Бернли, Лестером и Брайтоном. Также команду Хосепа Гвардиолы ждет финал Кубка страны против Уотфорда.