Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча АПЛ (Видео)

Новости спорта: Вашему вниманию видеообзор центрального поединка 31-го тура АПЛ.

Удивительная судьба Сульшера – как только приставка и.о. была убрана, "красные дьяволы" проиграли семь из девяти поединков. Казалось бы, еще 3 месяца назад были отличные шансы на то, чтобы финишировать в ТОП-4 АПЛ, но сейчас "МЮ" лишь напоминает себя образца Моуриньо. "Манчестер Сити" не сильно обеспокоен проблемами соседа – подопечные Гвардиолы продолжают сумасшедшую гонку с "Ливерпулем", имея в рукаве козырь в виде одного зачетного пункта, который дает "горожанам" преимущество. Выиграна важная битва, осталось не уступить на дистанции.

Обзор матча АПЛ:

Первый тайм:

Второй тайм:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

Голы: Б. Силва, 54, Сане, 66.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан (Санчес, 83), Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг — Перейра (Лукаку, 72), Фред, Погба — Лингард (Мартиаль, 83), Рашфорд.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко — Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 89), Д. Силва — Б. Силва, Агуэро (Жезус, 89), Стерлинг.