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Роналду назвал идеального тренера для Ювентуса

Роналду назвал идеального тренера для Ювентуса
12:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португалец вместе с новым тренером хочет видеть серьезные трансферы от руководства клуба.

Как сообщает Marca, лидер Ювентуса Криштиану Роналду является сторонником идеи о назначении главным тренером Хосепа Гвардиолы.

Нападающий также хочет видеть от руководства "старой синьоры" более серьезных трансферов, к примеру, таких как Варан, Марсело, Иско и тд.

Хосеп Гвардиола имеет действующий контракт с Манчестер Сити до лета 2021 года. За 3 сезона в Лиге чемпионов Пеп дважды c "горожанами" останавливался на стадии 1/4 финала и один раз в 1/8 финала.

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Ранее сообщалось, что Аллегри наверняка покинет туринский клуб по окончании сезона.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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