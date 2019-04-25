Роналду назвал идеального тренера для Ювентуса

Новости спорта: Португалец вместе с новым тренером хочет видеть серьезные трансферы от руководства клуба.

Как сообщает Marca, лидер Ювентуса Криштиану Роналду является сторонником идеи о назначении главным тренером Хосепа Гвардиолы.

Нападающий также хочет видеть от руководства "старой синьоры" более серьезных трансферов, к примеру, таких как Варан, Марсело, Иско и тд.

Хосеп Гвардиола имеет действующий контракт с Манчестер Сити до лета 2021 года. За 3 сезона в Лиге чемпионов Пеп дважды c "горожанами" останавливался на стадии 1/4 финала и один раз в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Аллегри наверняка покинет туринский клуб по окончании сезона.