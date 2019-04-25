Милан определился с главной трансферной целью на лето

Новости спорта: В Барселоне намерены выручить не меньше 50 миллионов за Малкома, которого хочет видеть руководство Милана.

Милан хочет подписать полузащитника Барселоны Малкома, сообщает Marca со ссылкой на итальянские СМИ.

Спортивный директор миланского клуба Леонардо провел встречу с представителями бразильца, за которого каталонцы желают выручить не меньше 50 миллионов евро.

Малком проводит на Камп Ноу свой первый сезон, но пока принял участие только 19 матчах блаугранас во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.

Самой Барселоне летом прошлого года хавбек достался за 41 миллион евро. До этого он два с половиной сезоне отыграл в футболке Бордо.

В апреле появилась информация, согласно которой россонери близки к подписанию полузащитника Марселя Флориана Товена.

Команда Дженнаро Гаттузо в нынешнем сезоне бьется за четвертую путевку от Италии в Лигу чемпионов, на которую за пять туров до конца чемпионата также претендуют Аталанта, Лацио, Рома и Торино.