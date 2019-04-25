Фанат Манчестер Сити назвал Зинченко счастливым талисманом

Новости спорта: Фанаты английского футбольного клуба "Манчестер Сити" считают украинского защитника Александра Зинченко героем матча против “Манчестер Юнайтед” (2:0), который вывел команду на первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Так, например, Steven считает, что Зинченко может стать лучшим защитником "Манчестер Сити" уже в следующем сезоне, а Giant назвал украинского футболиста “счастливым талисманом”. Об этом сообщает Sportanalytic.com.

"Такими темпами Зинченко станет лучшим защитником "Манчестер Сити" уже в следующем сезоне. Парень постоянно прогрессирует, особенно это заметно в последние полгода", - отметил Steven.

"Если Гвардиола хочет выиграть чемпионский титул, то ему просто нужно выпускать Александра Зинченко на поле. Это наш счастливый талисман. Да и в плане игры парень серьезно прибавил в этом сезоне. Это уже не тот юный футболист, который терялся на поле и не знал, что ему делать в матчах с сильными соперниками", - подчеркнул Giant.

Как сообщалось ранее, футболист сборной Украины Александр Зинченко стал одним из лучших в центральном матче чемпионата Англии между “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити” (0:2) по версии Whoscored. Авторитетный портал Whoscored поставил 22-летнему украинскому футболисту оценку 7,42 балла за матч. Больше получили только Бернарду Силва (8,29) и Рахим Стерлинг (8,25).