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Беседин: Мораесу не нужно было бить пенальти из-за уважения к Динамо

Беседин: Мораесу не нужно было бить пенальти из-за уважения к Динамо
18:55 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Нападающий киевлян Артем Беседин рад, что форвард Шахтера не забил.

На 90+5 минуте игры Динамо – Шахтер Жуниор Мораес не реализовал пенальти – с его ударом справился Денис Бойко. Нападающий киевлян Артем Беседин понимает эмоции вратаря после сэйва, а также считает, что со стороны Жуниора было неуважением исполнять этот удар.

«Дениса я понимаю, он вытащил пенальти, тем более от Мораеса. В этом плане даже мне приятно, что он не забил. Есть какая-то справедливость. Считаю, что ему не нужно было бить этот пенальти из-за уважения к клубу, за который он играл. Это мое мнение», — цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Вместе с тем, Артем уверяет, что не держит никаких обид на ушедшего прошлым летом из Динамо в Шахтер Мораеса.

Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо

«Да какие обиды, это футбол… Легионеры это все переносят легче. Хотя Мораес уже не легионер. Для них нормально перейти в клуб к прямому конкуренту. Но у них есть семьи, которые нужно кормить. Уходят туда, где лучше. Хотя в моем понимании, деньги не главное. В этой ситуации это даже не второе и не третье. Все зависит от человека. Это уже было давно, не хочется возвращаться к этой ситуации. Это его решение. Что было, то было».

Сам Беседин сейчас не играет – он восстанавливается после операции на ахилле. Однако Артем надеется вернуться на поле в мае.

«Я уже прошел самое основное и с понедельника приступаю к работе в общей группе. Никакого дискомфорта нет, чувствую себя хорошо. Готов помогать команде в ближайших матчах где-то с мая. Главное, что ахилл меня уже не тревожит и я правильно восстановился», — добавил Беседин. 

В нынешнем сезоне Беседин сыграл в 14 матчах за Динамо во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Динамо после 25 туров УПЛ идет на втором месте, уступая Шахтеру 7 очков. Следующий поединок киевляне проведут 28 апреля против ФК Львов.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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