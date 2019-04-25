Челси выступил с заявлением по поводу отсутствия Азара в команде года АПЛ

Новости спорта: Лидер Челси Эден Азар несмотря на выдающийся сезон не попал в список лучших игроков.

Накануне была объявлена команда года АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов (АПФ).

В нее вошли шесть игроков Манчестер Сити, четыре футболиста Ливерпуля и Поль Погба из МЮ. Не нашлось место в команде Эдену Азару из Челси.

Официальный сайт Челси опубликовал статью, в которой предоставил статистику Азара в нынешнем сезоне, доказывая, что игрок должен быть в символической сборной. Азар — лидер АПЛ по системе гол+пас, имея в своем активе 29 баллов (16+13). У Агуэро и Стерлинга, вошедших в сборную, по 27, у Салаха, который также не попал в команду — 26.

"В команду года в основном отбирали игроков из двух лидирующих клубов, хотя в нем не нашлось место Мохамеду Салаху. Единственным футболистом не из Ливерпуля и Сити является Поль Погба из МЮ — странный выбор", — пишет официальный сайт Челси.