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Барселона хочет подписать звезду Манчестер Юнайтед

Барселона хочет подписать звезду Манчестер Юнайтед
08:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Каталонский клуб намерен подписать форварда "Манчестер Юнайтед".

В летнее трансферное окно «Барселона» предпримет попытки приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением «красных дьяволов» в последних играх, переманив их 21-летнего нападающего предложением в 115 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне Рэшфорд забил 13 мячей и сделал 9 ассистов в 44 матчах.

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Ранее сообщалось, что Рэшфорд хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Барселона нацелилась на форварда Эвертона.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркус Рэшфорд.
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