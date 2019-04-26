Барселона хочет подписать звезду Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Каталонский клуб намерен подписать форварда "Манчестер Юнайтед".

В летнее трансферное окно «Барселона» предпримет попытки приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации источника, каталонцы намерены воспользоваться провальным выступлением «красных дьяволов» в последних играх, переманив их 21-летнего нападающего предложением в 115 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне Рэшфорд забил 13 мячей и сделал 9 ассистов в 44 матчах.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Барселона нацелилась на форварда Эвертона.