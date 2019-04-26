В Шахтере подтвердили травму Майкона

Новости спорта: Как и ожидалось, полузащитник выбыл из игры надолго.

Полузащитник Шахтера Майкон был прооперирован и пропустит порядка 6 месяцев. У бразильца диагностировано травму крестообразной связки коленного сустава, сообщает официальный сайт Шахтера.

Ранее сам Майкон проинформировал об операции и сроках восстановления в своем инстаграме, опубликовав фото в больничном кресле.

21-летний бразилец перешел в Шахтер из Коринтианса летом 2018 года за 6,5 миллионов евро.

В сезоне 2018/2019 Майкон провел за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.