Экс-форварду Ювентуса покорилось уникальное достижение

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13:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Себастьян Джовинко стал первым, кто забивал в Лиге чемпионов на трех континентах

Гол Себастьяна Джовинко принес "Аль-Хилялю" победу над "Эстеглялем" в матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов (1:0). Это первый гол итальянца в данном турнире. Таким образом, Джовинко стал первым в истории футболистом, забивавшем в Лигах чемпионах на трех континентах.

Ранее он в Европе забивал за "Ювентус" в Лиге чемпионов УЕФА, а за "Торонто" – в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, где он удостоился приза "Золотой мяч". Выступая за канадский клуб, Джовинко установил рекорд чемпионата MLS по количеству набранных очков по системе "гол+пас" в одном сезоне.

Ранее мы писали, что легенда "Барселоны" Хави забил гол красивым ударом со штрафного в азиатской Лиге чемпионов. "Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

В начале апреля Хави впервые в карьере стал чемпионом Катара. А его команда "Аль-Садд" завоевала 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два года и пять голевых передач. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Себастьян Джовинко.
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