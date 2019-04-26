Роура: Виланова перед смертью убедил Месси остаться в Барселоне

Новости спорта: Экс-тренер каталонцев Жорди Роура рассказал необычную историю.

Бывший тренер "Барселоны" Жорди Роура рассказал, что экс-наставник каталонской команды Тито Виланова за шесть дней до своей смерти встретился с нападающим Лионелем Месси и убедил его остаться в клубе.

"В то время Месси не был уверен в своём будущем в „Барселоне“. Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чём именно они говорили, но Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил своё отношение и увидел то, чего не видел чётко", — рассказал Роура в беседе с ведущим программы „Sin Concesiones“ Марсалом Лоренте на радиостанции Onda Cero.

Виланова ушёл из жизни 25 апреля 2014 года, скончавшись от рака. Вчера Месси выложил совместную фотографию с Вилановой в своём "инстаграме", подписав её: "Всегда с нами".