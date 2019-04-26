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Роура: Виланова перед смертью убедил Месси остаться в Барселоне

Роура: Виланова перед смертью убедил Месси остаться в Барселоне
15:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-тренер каталонцев Жорди Роура рассказал необычную историю.

Бывший тренер "Барселоны" Жорди Роура рассказал, что экс-наставник каталонской команды Тито Виланова за шесть дней до своей смерти встретился с нападающим Лионелем Месси и убедил его остаться в клубе.

"В то время Месси не был уверен в своём будущем в „Барселоне“. Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чём именно они говорили, но Лионель решил остаться в "Барселоне". Он изменил своё отношение и увидел то, чего не видел чётко", — рассказал Роура в беседе с ведущим программы „Sin Concesiones“ Марсалом Лоренте на радиостанции Onda Cero.

Месси провел 100 матчей в качестве капитана Барселоны

Виланова ушёл из жизни 25 апреля 2014 года, скончавшись от рака. Вчера Месси выложил совместную фотографию с Вилановой в своём "инстаграме", подписав её: "Всегда с нами".

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Все по теме:

ФК Барселона, Тито Виланова, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Жорди Роура.
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