Барселона - Челси: обзор полуфинала юношеской Лиги УЕФА (Видео)

В первом матче полуфинала юношеской Лиги УЕФА португальский Порту оказался сильнее немецкого Хоффенхайма (3:0).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариу Баро, Фабиу Силва и Тьягу Матуш.
Во второй встрече юноши Челси смогли одолеть сверстников каталонской Барселоны 3:3 (5:4).
Барселона - Челси - 2:2 (1:0, 1:2, 5:4 пен.)
Голы: 1:0 – Фати (20), 1:1 - Маккормик (66), 2:1 – Фати (69), 2:2 - Браун (85)
Серия пенальти: 0:1 - Браун, 1:1 - Орельяна, 1:1 - Галлахер (мимо), 2:1 - Жайме, 2:2 - Коули, 3:2 - Маркес, 3:3 - Гилмор, 3:3 - Нико Гонсалес (мимо), 3:4 - Маатсен, 4:4 – Фати, 4:5 - Анжорин, 4:5 - Миранда (вратарь).