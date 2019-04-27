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Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд

Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
07:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Команда Юргена Клоппа поиздевалась над аутсайдером АПЛ, забив свой самый быстрый гол Ливерпуля в истории турнира.

В Английской Премьер-лиге до завершения текущего розыгрыша осталось совсем немного времени. И вдвойне обидно должно быть мерсисайдскому Ливерпулю от того, что команда немецкого специалиста Юргена Клоппа вынуждена лишь наблюдать за играми своего оппонента в лице Манчестер Сити, находясь в вечном ожидании осечки.

Но и о своих собственных результатах "скаузерам" забывать не стоит. Тем более, пока что, календарь розыгрыша Ливерпулю помогает. Соперник по отчетному поединку — Хаддерсфилд — уже давно играет в свое удовольствие. Подопечные Яна Зиверта благополучно сумели занять последнюю строчку в турнирной таблице, и уже точно не отдадут это место никому из вышестоящих команд. Разве что, удастся догнать по очкам Фулхэм, но этот вариант из разряда даже не научной фантастики.

Вот с таким "обреченным" соперником и предстояло играть мерсисайдскому Ливерпулю, в головах футболистов которого, помимо внутренней арены, находятся мысли еще и о предстоящей игре против каталонской Барселоны в полуфинале Лиги чемпионов. Вот и приходится "на зубах" завершать и без того не простой сезон.

Мог особо и не спешить к выходу на поле в этом поединке Хаддерсфилд. Хватило бы и простого участия в предматчевой официальной церемонии одного из перечня капитанов команды. Нет, ну серьезно! Уже на 15-й секунде(!) Ливерпуль повел в счете. Безобразная игра Станковича у своей штрафной завершилась потерей мяча, а быстрая передача Салаха в направлении Кейта позволила полузащитнику возыметь достаточно времени для прицеливания и нанесения точнейшего удара в левый нижний угол под самую штангу, от которой мяч оказался прямиком в сетке за спиной Лессля.

Получив быстрый пропущенный мяч, "терьеры" еще немного успели показать признаки жизни в атаке, умудрившись даже к исходу десятой минуты насобирать около трех угловых на чужой половине поля. Однако на этом достижении дело и ограничилось. Ливерпуль начал методично оттеснять соперника со своей половины поля, попутно возвращая себе инициативу в наступлении.

Подопечные Клоппа применили тактику загрузки мяча в штрафную соперника посредством верховых передач с обоих флангов, и ровно два раза, еще до завершения первого тайма, этот ход сыграл в их пользу. Ван Дейк "простил" защиту оппонента при розыгрыше углового удара, отправив мяч немногим выше перекладины ударом головой, а вот Салах и Мане были куда настойчивее.

Первым выступил Садио. Именно на его голову пришелся очередной выверенный навес с левого фланга от Робертсона. Крайний защитник Ливерпуля подобрался вплотную к Лейтону Бейнсу по показателю голевых передач за розыгрыш чемпионата, и теперь мог даже посматривать в сторону обновления рекорда. Тем временем, Садио Мане пробил точно по центру ворот, однако Лессль все равно не смог ничего поделать с этой угрозой.

От момента второго взятия ворот в поединке до следующей опасности в штрафной гостей (возникновение которой совпало с очередным голом Ливерпуля) прошло больше половины тайма. Главный арбитр компенсировал лишь одну минуту, однако и столь малого количества времени хватило Мохаммеду Салаху, чтобы в очередной раз поразить ворота соперника в рамках АПЛ. С правого фланга передачу ему на ход отдал Трент Александр-Арнольда, а египтянин перебросил мяч над головой Лессля, который ринулся перекрывать возможный дальнейший проход соперника.

Ничего хорошего не сулил "терьерам" и второй тайм. Это стало понятно, когда в самом его начале Садио Мане чуть было не повторил подвиг Салаха, и не направил мяч в сетку над Лесслем при первой же возможности пробить. Не в створ попал лишь немногим.

Между прочим, Хаддерсфилду таки удалось забить в ворота Ливерпуля, однако гол Бакуна был справедливо отменен арбитром из-за офсайда, равно как и точный удар Даниэля Старриджа в следующей атаке.

Окончательно лишил надежд соперника второй в матче точный удар головой в исполнении Садио Мане, которому, в этот раз, ассистировал своей подачей Джордан Хендерсон. А последнее слово осталось за Мохаммедом Салахом. Идеальную ситуацию для гола ему создал Робертсон, прострелив низом вдоль вратарской. Оставалось попасть по пустым воротам, с чем египтянин без проблем справился. Вот и пал рекорд Лейтона Бейнса — левый защитник Ливерпуля отдал свой одиннадцатый голевой пас в чемпионате.

Чем еще запомнится данная встреча, так это долгожданным возвращением на поле Алекса Окслейда-Чемберлена, отсутствие которого практически один календарный год было обусловлено тяжелейшей травмой. С возвращением! Его команда с радостью передала свои поздравления в виде очередной победы, а также повторного возвращения на лидирующую позицию в турнирной таблице. Пока что, до игры Манчестер Сити.

В следующей туре национального первенства мерсисайдскому Ливерпулю предстоит сыграть на выезде против Ньюкасл Юнайтед, а Хаддерсфилду уготовлена домашняя игра против Манчестер Юнайтед.

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