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Полузащитник Реала станет одноклубником Ярмоленко

Полузащитник Реала станет одноклубником Ярмоленко
07:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Одноклубником украинца в "Вест Хэме" станет полузащитник "Реала" Себальос.

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Mirror, на 22-летнего испанца претендует "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. "Реал" согласен продать Себальоса за 18 миллионов фунтов. При этом в приобретении центрхава лично заинтересован главный тренер "Вест Хэма" чилиец Мануэль Пеллегрини.

Недавно в СМИ всплыл список игроков, на которых главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает в новом сезоне. В числе отверженных отказались, помимо Дани Себальоса, еще трое футболистов – Маркос Льоренте, Мариано Диас и Гарет Бэйл. Отметим, что в текущем сезоне Себальос провел за "Реал" 33 матча, в которых забил 3 гола.

Ярмоленко сыграл в текбол с лидером Вест Хэма (Видео)

Себальоса за его стиль игры называют "мадридским Иньестой". Он был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы 2017 года, проходившего в Польше. Интересно, что когда Дани было 13 лет, он переболел бронхитом и после осложнений ему пришлось покинуть академию "Севильи". В 2018-м он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов.

Как сообщалось ранее, Андрей Ярмоленко не сможет сыграть за "Вест Хэм" в этом сезоне из-за прошлогодней травмы.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Дани Себальос.
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