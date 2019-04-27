Кейта забил самый быстрый гол Ливерпуля в АПЛ (Видео)

Новости спорта: Наби Кейта поразил ворота Хаддерсфилда на 15-ой секунде матча.

олузащитник Ливерпуля Наби Кейта забил самый быстрый гол Красных за историю выступлений в Премьер-лиге.

Во вчерашнем матче против Хаддерсфилда (5:0) гвинеец открыл счет всего на 15-й секунде, положив начало дальнейшему разгрому гостей.

По итогам встречи команда Юргена Клоппа обошла Манчестер Сити и вышла на первое место в АПЛ. Горожане, однако, провели на один матч меньше.

Видео гола:

Что касается Кейта, хавбек в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах команды, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.