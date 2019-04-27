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Алиссон повторил рекорд Ливерпуля по количеству сухих матчей в сезоне АПЛ

Алиссон повторил рекорд Ливерпуля по количеству сухих матчей в сезоне АПЛ
13:24 Сегодня Телеграф ua-football.com

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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон вчера провел 20-й "сухой" матч в чемпионате, отстояв на ноль в игре с "Хаддерсфилдом" (5:0).

Таким образом 26-летний бразилец повторил клубный рекорд. Ранее этой же отметки достигал Пепе Рейна в сезонах 2005/06 и 2008/09.

Для установления нового рекорда Алиссону нужно сохранить свои ворота в неприкосновенности в одном из двух оставшихся матчей АПЛ – против "Ньюкасла" или "Вулверхэмптона".

Поспорить с Алиссоном за "Золотую перчатку" АПЛ по итогам сезона может лишь его соотечественник Эдерсон из "Манчестер Сити", у которого набралось 18 матчей на ноль. Далее следуют Кепа Аррисабалага (13) и Уго Льорис (12).

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Алиссон.
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