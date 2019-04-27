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Шевченко возглавил антирейтинг форвардов Челси

Шевченко возглавил антирейтинг форвардов Челси
14:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Трансфер украинского нападающего признан худшим среди форвардов в истории клуба.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил список из восьми худших форвардов в истории лондонского Челси, составленный авторитетным британским изданием Fourfourtwo.

"Перед приходом Андрея Шевченко Моуринью выиграл АПЛ с "аристократами", используя схему 4-3-3 с Дрогба на острие. Именно в этот момент Роман Абрамович решил подписать Шевченко. Португальский наставник попытался приспособится к желаниям руководства, но лишь разрушил победную формулу.

В итоге бомбардир, забивающий более 25 голов в каждом из трех предыдущих сезонов за Милан, совершенно не оправдал вложенных в него ожиданий и средств. В 77 играх за Челси он забил лишь 23 гола", - аргументировал свой выбор автор рейтинга Ричард Джолли.

Помимо Андрея Шевченко в рейтинг худших форвардов также попали Крис Саттон, Радамель Фалькао, Адриан Муту, Матея Кежман, Фернандо Торрес, Гонсало Игуаин и Альваро Мората.

Напомним, Шевченко перешел в Челси из итальянского Милана в 2006 году.

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Андрей Шевченко, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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