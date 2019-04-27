Реал отдаст Брахима Диаса в аренду

Новости спорта: Испанец зимой перебрался в Мадрид из Манчестер Сити.

Полузащитник Реала Брахим Диас с большой долей вероятности отправится в аренду грядущим летом, сообщает Marca.

Хотя 19-летнего испанца стали подпускать ближе к первой команде, на Бернабеу уверены, что Брахиму стоит набраться опыта в другом клубе прежде, чем он сможет стать игроком основы Галактикос.

Сам Диас в середине марта также не исключал своего временного перехода в другой клуб по окончании сезона.

Брахим перебрался на Бернабеу из Манчестер Сити минувшей зимой, за его трансфер в испанской столице заплатили 15 миллионов евро.

С момента назначения главным тренером Зинедина Зидана Диас принял участие в четырех матчах Примеры, отметившись одной голевой передачей.

Реал продолжают тесно связывать с потенциальными трансферами Поля Погба и Эдена Азара. Сегодня появилась информация о возможной зарплате француза в Мадриде.