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В УПЛ со следующего сезона могут изменить регламент

В УПЛ со следующего сезона могут изменить регламент
14:54 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В УПЛ со следующего сезона могут ввести матчи плей-офф для участия в Лиге Европы.

В сезоне 2019/20 в украинской Премьер-лиге может быть внесено новое правило в регламент проведения соревнования, где команды будут играть плей-офф за право участия в Лиге Европы. Об этом сообщает Footboom.com.

По информации источника, один из клубов вынес подобное предложение во время обсуждения регламента предстоящего сезона.

Возможные изменения могут быть связаны с желанием дать командам дополнительную мотивацию во время игр второй части сезона.

В возможном плей-офф предлагается проводить матчи между 5-6 и 7-8 командами чемпионата.

Турнир будет состоять из трех матчей: 5-е место играет с 8-м, 6-е — с 7-м, а матчи будут проходить на полях команд из топ-6. Победители пар должны встретиться в финале и разыграть путевку в Лигу Европы.

Отметим, что подобный формат уже применяется в чемпионате Нидерландов, где команды во второй части сезона борются за выход в ЛЕ.

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