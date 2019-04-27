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Ворскла вырвала победу над Черноморцем на последних минутах

Ворскла вырвала победу над Черноморцем на последних минутах
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Ворскла прервала безвыиграшную серию волевой победой над Черноморцем.

Футболисты полтавской "Ворсклы" победили в субботу в гостях одесский "Черноморец" (2:1) в стартовой игре 26-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи в Одессе забили: Арни Вильхьяльмссон (2-я минута) - у хозяев; Денис Васин (84, с пенальти) и Артем Габелок (90+2) - у гостей.

На 58-й минуте одессит Василий Коваль не реализовал пенальти.

«Черноморец» – «Ворскла» – 1:2

Голы: Вильхамссон, 2 – Васин, 84 (пен.), Кожухар , 90+1 (авт.)

Предупреждения: Грачев, 39 – Сапай, 35, Кане, 44.

«Черноморец»: Кожухар – Норенков, Грачов, Рыжук, Трубочкин – Морозенко, Танчик, Мусолитин, Бабенко – Коваль (Чорний, 76) – Вильхамссон (Павлов, 77).

«Ворскла»: Ткаченко – Васин, Чеснаков, Мартыненко, Ребенок (Артур, 86) – Габелок, Петрович (Скляр, 81) – Кане, Шарпар, Сапай – Коломоец (Гиоргадзе, 85).

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского пройдет поединок между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" (начало в 17.00, транслирует телеканал "Футбол 2").

В воскресенье, 28 апреля, состоятся три матча. "Мариуполь" будет принимать донецкий "Шахтер" (14.00, "Футбол 1"), "Александрия" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 1"), а "Львов" - киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1" ).

Завершится 26-й тур в понедельник, 29 апреля. Киевский "Арсенал" встретится в столице с черниговской "Десной" (17.00. "Футбол 2").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 64 очка (после 25-ти игр), "Динамо" - 57 (25), "Александрия" - 47 (25), "Заря" - 35 (25), "Мариуполь" - 33 ( 25), "Львов" - 30 (25);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (25), "Ворскла" - 33 (26), "Карпаты" - 25 (25), "Олимпик" - 24 (25), "Арсенал-Киев" - 18 (25), "Черноморец" - 18 (26).

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Ворскла, ФК Черноморец, УПЛ, Новости футбола.
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