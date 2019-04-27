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Зидан: Азар и Бэйл смогут играть вместе

Зидан: Азар и Бэйл смогут играть вместе
17:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Наставник «Реала» - о возможном трансфере Эдена Азара.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал матч 35-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» и возможный переход Эдена Азара:

«Мы сыграем против «Райо Вальекано» без Бензема, но это не помешает нам выставить состав, который сможет добиться победы. Также пока не сыграет Винисиус, ему нужна еще неделя для полного восстановления.

Что касается будущего сезона, я уже в общем определился с игроками, которые мне нужны и с тем, как именно мы будем играть. Бэйл? Это игрок «Реала», а что с ним будет дальше — посмотрим в конце сезона.

Говорят, что Бэйл не сможет играть вместе с Азаром, если Эден перейдет в «Реал»? Но это такая же глупость, как когда-то говорили, что мы не сможем играть вместе с Юри Джоркаеффом! Два хороших игрока всегда найдут общий язык на поле.

Я не хочу сейчас называть конкретных имен тех, кто уйдет и тех, кто придет. Скажу только, что для многих футболистов оказаться в «Реале» — это реализовать мечту всей своей жизни».

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Футбол, Трансфер, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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