Друг Эмилиано Салы погиб в автокатастрофе

Новости спорта: Маленький аргентинский городок Прогресо за неделю похоронил двух близких людей погибшего футболиста.

В пятницу, 26 апреля, стало известно о смерти отца Эмилиано Салы от сердечного приступа. Но эта смерть стала не единственной на этой неделе среди близких погибшего футболиста - также стало известно о смерти лучшего друга Эмилиано - Себастьяна Рабеллино.

Себастьян, как и отец Салы, жил в аргентинском Прогресо, в котором проживают около 40 тысяч человек. Рабеллино играл в футбол за местную команду Сан-Мартин-де-Прогресо. Он попал в смертельную автокатастрофу в возрасте 24 лет.

Напомним, что всего три месяца назад в авикатастрофе погиб футболист Эмилиано Сала. Игрок совершил трансфер из Нанта в Кардифф и как раз направлялся в новый клуб. Частный самолет потерпел крушение над Ла-Маншем. На дне пролива позже обнаружили обломки самолета и тело футболиста.