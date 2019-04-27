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Олимпик вырвал победу у Карпат
19:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболисты донецкого "Олимпика" в интересном результативном матче обыграли львовские "Карпаты" в 26-м туре чемпионата Украины.

Игра на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 3:2. Голы: Геннадий Пасич (9-я минута), Диейе Матар (83) и Максим Дегтярев (77) - Франсиско Ди Франко (36) и Кристиан Понд (54).

Ранее в субботу полтавская "Ворскла" победила в гостях "Черноморец" - 2:1. Мячи в Одессе забили: Арни Вильгьяльмссон (2) - у хозяев; Денис Васин (84, с пенальти) и Артем Габелок (90+2) - у гостей.

На 58-й минуте одессит Василий Коваль не реализовал пенальти.

В воскресенье, 28 апреля, состоятся три матча. "Мариуполь" будет принимать донецкий "Шахтер" (начало в 14.00, будет транслировать телеканал "Футбол 1"), "Александрия" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 1"), а "Львов" - киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

Завершится 26-й тур в понедельник, 29 апреля. Киевский "Арсенал" встретится в столице с черниговской "Десной" (17.00. "Футбол 2").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 64 очка (после 25-ти игр), "Динамо" - 57 (25), "Александрия" - 47 (25), "Заря" - 35 (25), "Мариуполь" - 33 ( 25), "Львов" - 30 (25);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (25), "Ворскла" - 33 (26), "Олимпик" - 27 (26), "Карпаты" - 25 (26), "Арсенал-Киев" - 18 (25), "Черноморец" - 18 (26).

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, УПЛ, Новости спорта.
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