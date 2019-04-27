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Боруссия проиграла Шальке и ухудшила шансы на чемпионство

Боруссия проиграла Шальке и ухудшила шансы на чемпионство
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Команда Коноплянки победила в Рурском дерби.

В 31-м туре футбольного чемпионата немецкой Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) проиграла на своем поле «Шальке» 2:4. 

Счет в Рурском дерби открыли хозяева - отличился Гетце. Однако, Калиджури и Сане вывели «Шальке» вперед еще до перерыва. Во втором тайме Калиджури и Эмболо закрепили успех «Шальке». «Боруссия» смогла ответить лишь голом Витцеля. 4:2 - победа «Шальке» в принципиальном противостоянии.

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка матч пропускал из-за травмы.

«Боруссия» осталась на втором месте и отстает от «Баварии» на 1 очко. Завтра, 28 апреля, «Бавария» может оторваться на 4 очка, если обыграет на выезде «Нюрнберг». До финиша Бундеслиги осталось три тура.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, ФК Боруссия Дортмунд.
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