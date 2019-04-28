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ПСЖ проиграл финал Кубка Франции в серии пенальти

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ПСЖ проиграл финал Кубка Франции в серии пенальти
07:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции.

В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финал Кубка Франции «Ренн» — «ПСЖ». Победу одержал «Ренн» — 2:2, по пенальти — 6:5.

Счёт открыл защитник «ПСЖ» Дани Алвес, отличившийся на 13-й минуте. В середине первого тайма форвард Неймар увеличил преимущество парижан. На 40-й минуте защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе забил в свои ворота. В середине второй половины счёт сравнял защитник «Ренна» Мешер.

В двух дополнительных 15-минутных таймах команды не забили голов. На 118-й минуте с поля был удалён нападающий парижан Килиан Мбаппе. В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5.

«Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-чёрные выигрывали турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является «ПСЖ» — 12 трофеев.

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ФК ПСЖ, КУбок Франции, Новости футбола.
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