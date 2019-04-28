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Барселона стала чемпионом Испании

Барселона стала чемпионом Испании
07:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Барселона обыграла Леванте и стала чемпионом Испании.

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле принимала «Леванте». В случае победы хозяева досрочно становились бы чемпионами страны.

Неожиданно игра получилась очень тяжелой для хозяев поля. Только во втором тайме после выхода на поле Месси «Барселоне» удалось забить единственный гол в матче, который как раз и провел «звездный» аргентинец. В концовке встречи «Леванте» предпринял штурм ворот тер Штегена и мог сравнять счет на 89-й минуте, но после удара Бардхи за каталонцев сыграла штанга.

«Барселона» – «Леванте» – 1:0

Гол: Месси (62)

Предупреждения: Ракитич (13) , Пике (69), Семеду (76), Бускетс (89) - Рочина (57), Везу (59), Коке (83)

«Барселона»: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Ракитич, Артур (Бускетс, 72)- Коутиньо (Месси, 46), Дембеле (Роберто, 84), Суарес

«Леванте»: Фернандес - Коке, Везу, Пьер, Луна - Вукчевич (Бардхи, 64), Хасон, Симон (Моралес, 46), Рочина (Рохер, 84), Кампанья - Майораль.

Арбитр: Рикардо Де Бургос, Бенгоэчеа

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ФК Барселона, Барселона, Чемпионат Испании, Пример.
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