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Венгер может вернуться к работе на клубном уровне

Венгер может вернуться к работе на клубном уровне
08:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Лион» предложил Венгеру пост главного тренера.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe.

По информации издания, в услугах опытного специалиста заинтересован «Лион», в котором летом освободится пост наставника в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководство клуба уже связалось с Венгером и предложило ему сменить француза.

Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул «Арсенал» после 22 лет во главе команде. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

До прихода в «Арсенал» Венгер уже работал на родине – в период с 1984 по 1994 год он тренировал «Нанси» и «Монако».

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Арсен Венгер, ФК Лион, Новости спорта, Новости футбола.
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