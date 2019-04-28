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Генк Малиновского обыграл Гент Безуса

Генк Малиновского обыграл Гент Безуса
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский полузащитник отдал 14-й результативный пас за свой клуб.

В 6-м туре этапа плей-офф футбольного чемпионата Бельгии украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский помог своей команде обыграть «Гент» 1:0.

Украинский полузащитник клуба «Генк» Руслан Малиновский на 55-й минуте отдал результативную передачу на Троссарда в матче против «Гента» (1:0). В этом сезоне Малиновский забил за «Генк» 15 мячей и отдал 14 голевых передач.

За «Гент» в этом матче из украинцев играл только Роман Безус, который вышел на замену на 65-й минуте.

В чемпионате Бельгии продолжается этап плей-офф. «Генк» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента «Брюгге» на 9 очков. У «Брюгге» матч в запасе.

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ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский, ФК Гент.
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