Генк Малиновского обыграл Гент Безуса

Новости спорта: Украинский полузащитник отдал 14-й результативный пас за свой клуб.

В 6-м туре этапа плей-офф футбольного чемпионата Бельгии украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский помог своей команде обыграть «Гент» 1:0.

Украинский полузащитник клуба «Генк» Руслан Малиновский на 55-й минуте отдал результативную передачу на Троссарда в матче против «Гента» (1:0). В этом сезоне Малиновский забил за «Генк» 15 мячей и отдал 14 голевых передач.

За «Гент» в этом матче из украинцев играл только Роман Безус, который вышел на замену на 65-й минуте.

В чемпионате Бельгии продолжается этап плей-офф. «Генк» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего конкурента «Брюгге» на 9 очков. У «Брюгге» матч в запасе.