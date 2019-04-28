Футбол: где смотреть матчи УПЛ 28 апреля

Новости спорта: Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу.

В субботу, 27 апреля, поединком между одесским "Черноморцем" и полтавской "Ворсклой" стартовал 26-й тур чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги.

В воскресенье, 28 апреля, состоятся три матча. "Мариуполь" будет принимать донецкий "Шахтер" (14.00, "Футбол 1"), "Александрия" - луганскую "Зарю" (17.00, "Футбол 1"), а "Львов" - киевское "Динамо" (19.30, "Футбол 1" ).

Завершится 26-й тур в понедельник, 29 апреля. Киевский "Арсенал" встретится в столице с черниговской "Десной" (17.00. "Футбол 2").

26-й тур начался в субботу, 27 апреля. «Ворскла» обыграла на выезде «Черноморец» 2:1, а «Олимпик» победил «Карпаты» 3:2.

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 64 очка, "Динамо" - 57, "Александрия" - 47, "Заря" - 35, "Мариуполь" - 33, "Львов" - 30;

вторая шестерка - "Десна" - 35, "Ворскла" - 33, "Олимпик" - 27, "Карпаты" - 25, "Арсенал-Киев" - 18, "Черноморец" - 18.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.