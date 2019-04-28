Неймар ударил фаната после поражения в финале Кубка Франции

Новости спорта: Звездному игроку не понравилось замечание болельщика.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ударил фаната после финального матча Кубка Франции с «Ренном». Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой «Ренна» — 2:2, по пенальти — 6:5.

Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в лицо.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Напомним, руководство ПСЖ приняло решение подать апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации нападающего команды Неймара.