Ребров прокомментировал победу в чемпионате Венгрии

Новости спорта: Этот титул стал для команды Реброва "Ференцвароша" 30-м в истории.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в чемпионате Венгрии.

"В том, что титул чемпиона был добыт за четыре матча до конца чемпионата, есть что-то особенное. Болельщики создали фантастическую атмосферу в матче с "Говнедом" (2:3), и я рад, что мы смогли подбодрить их.

Вчера мы увидели, что выиграть золотые медали чемпионата было непросто, так как наш соперник показал себя отличной командой. Игроки уже знали, что титул математически нам гарантирован, поэтому мы не были достаточно агрессивны и допустили много ошибок.

Сейчас время празднования, игроки будут отдыхать два дня, тогда посмотрим, что будет дальше. Конечно, нам все равно придется играть оставшиеся игры, и есть те, кто хочет получить больше возможностей. Я рад званию чемпиона, рад, что отношение и мотивация игроков с тех пор, как я взял на себя управление, изменились, они хотят играть лучше и реализуют структуру, которая является моим видением. Этот чемпионский титул является не только заслугой игроков, мы все завоевали титул чемпионата, это успех клуба, мы должны праздновать вместе", – приводит слова Реброва tribuna.