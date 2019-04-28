Экс-форвард сборной Англии назвал главную проблему МЮ

Новости спорта: Футболист Питер Крауч рассказал о неудачах МЮ.

Экс-нападающий сборной Англии ныне выступающий за английский Бернли Питер Крауч прокомментировал неудачные выступления Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов и АПЛ.

"Сейчас МЮ — лишь тень той команды, которой они были при Фергюсоне. Они проиграли 7 матчей из последних 9, это ужас. Я наблюдал за их сезоном, а разочарование внутри меня продолжало расти, ведь я их фанат.Они назначили Сульшера тренером слишком рано. Я не утверждаю, что он не должен быть тренером, он действительно заслужил эту возможность. Но руководство Юнайтед абсолютно не было обязано подписывать контракт с Сульшером. На них ничто не давило, у них не было так рано принимать настолько важное решение.

С тех пор, как МЮ подписал контракт с Сульшером, команда обыграла только Вест Хэм и Уотфорд.

Приятное впечатление от его работы в МЮ осталось в прошлом. У клуба серьезные проблемы. А я хочу видеть, как МЮ играет на равных с Ливерпулем и Сити. Я не хочу, чтобы МЮ был очередной проходной командой", - сказал Крауч.