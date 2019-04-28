Лестер разгромил Арсенал в матче АПЛ

Новости спорта: Подопечные Брендана Роджерса в большинстве одержали уверенную победу над "канонирами" (3:0).

Лестер дома нанес третье подряд поражение Арсеналу в поединке 36-го тура АПЛ, обыграв лондонцев со счетом 3:0.

Одним из ключевых событий встречи стало удаление фулбека Канониров Эйнсли Мэйтланд-Найлза. Игрок Арсенала получил вторую желтую карточку на 36-й минуте за совсем ненужный фол в середине поля.

Имея численное преимущество, Лестер трижды поразил ворота Арсенала после перерыва — отличились Юри Тилеманс и Джейми Варди, на счету которого дубль. Счет мог быть и больше, однако вратарь Бернд Лено несколько раз выручил свою команду.

Поражение оставило Арсенал на 5-м месте в АПЛ. А вот Лестер поднялся на 8-е место и продолжает борьбу с Вулверхэмптоном за 7-ю строчку, которая, в случае поражения Уотфорда в финале Кубка Англии, станет еврокубковой.

Лестер - Арсенал 3:0

Голы: Тилеманс, 59, Варди, 86, 90+5

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл — Чаудхери (Менди, 79) — Олбрайтон (Грей, 86), Тилеманс, Ндиди (Барнс, 46), Меддисон — Варди

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Папастатопулос, Колашинац — Мхитарян (Гендузи, 73), Торрейра, Джака, Ивоби (Косельни, 46) — Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79)