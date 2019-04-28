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Шахтер не забил два пенальти, но выиграл у Мариуполя в матче УПЛ

Шахтер не забил два пенальти, но выиграл у Мариуполя в матче УПЛ
16:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Веллингтон Нем принес минимальную победу "горнякам".

Шахтер с первых минут матча с Мариуполем взял мяч под свой контроль. Это привело к результату уже на 12-й минуте: после прострела Сергея Болбата Веллингтон Нем метров с 11-ти пробил Гальчука.

Болбат создал идеальный момент для своих партнеров 10 минут спустя: после его прострела мяч попал в руку Горбунову, и судья назначил пенальти. Однако Жуниор Мораес, как и в игре с Динамо, 11-метровый не забил – в этот раз он пробил мимо ворот.

У Мариуполя самым опасным стал момент, когда Руслан Фомин не сумел с близкого расстояния нанести акцентированный удар по воротам Алексея Шевченко после скидки Тищенко.

Второй тайм запомнился еще одним нереализованным пенальти Шахтера — вторым за матч. Удар с точки Алана Патрик вратарь забрал в руки.

Таким образом, команда Фонсеки победила лишь минимально, хотя с 49-й минуты играла в большинстве после удаления Полегенько.

Шахтер оторвался от Динамо на 10 очков, но киевляне свой матч в запасе проведут сегодня на выезде против ФК Львов.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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