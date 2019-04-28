Азар согласовал контракт с дортмундской Боруссией

Новости спорта: Торган Азар продолжить карьеру в Дортмунде.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Торган Азар в комментарии VTM Nieuws сообщил, что согласовал условия личного контракта с дортмундской Боруссией.

26-летний бельгиец также уточнил, что теперь условия перехода из одной Боруссии в другую будут обсуждать уже клубы.

Bild сообщал ранее, что Боруссия Д может заплатить за хавбека 42 миллиона евро. Также говорилось о том, что игрока мог перехватить Ливерпуль.

Торган Азар выступает за Жеребцов с 2014 года. Изначально он был арендован у Челси, но позже клуб решил его выкупить.

Во многом переход будет связан именно с желанием Торгана Азара сменить клуб, о чем он заявлял ранее.

В текущем сезоне бельгиец забил 12 мячей и сделал 11 ассистов за менхенгладбахцев в 32 играх во всех турнирах.