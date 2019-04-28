Фанаты Карпат пригрозили игрокам своей команды (Видео)

Новости спорта: В сеть попало видео разборок болельщиков с капитаном львовской команды после поражения от "Олимпика".

После матча 26-го тура украинской Премьер-лиги "Олимпик" – "Карпаты", который состоялся на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился волевой победой дончан со счетом 3:2, между болельщиками львовян и двумя игроками "Карпат" состоялся разговор на повышенных тонах прямо у трибун.

После поражения поблагодарить болельщиков "Карпат" подошли только Андрей Нестеров и Алексей Гуцуляк. Один из фанатов обратился к капитану львовян Нестерову: "Андрей, понимаю, что сейчас команде ж**а, коллектива нет. Но, пацаны, играйте, пожалуйста, последние матчи ради нас. Мы ездим за вами, за вас переживаем. Нам не безразличны "Карпаты". Я понимаю, что вам также, вам в сердце где-то болит. Сыграйте, пожалуйста, соберитесь".

Нестеров ответил: "Видишь, даже никто подойти не может. Им вообще по***. Те отдельно, те туда пошли. А виноват кто будет? Я и он (указывает на Гуцуляка). Я делал все, что мог. Мы хотели выиграть".

На что болельщик добавил: "Нестер, к тебе претензий нет. Так ты скажи, мы завалимся в раздевалку, дадим им п***ы".