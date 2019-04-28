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Уже два клуба из Чемпионшипа гарантировали себе выход в АПЛ

Уже два клуба из Чемпионшипа гарантировали себе выход в АПЛ
17:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Шеффилд и Норвич досрочно гарантировали себе место в АПЛ на следующий сезон.

Шеффилд Юнайтед стал недостижимым для Лидса благодаря ничьей последнего с Астон Виллой (1:1). За тур до финиша Клинки гарантировали себе минимум второе место в Чемпионшипе, которое дает право на прямой выход в Премьер-лигу.

Команда Криса Уайлдера может выиграть Чемпионшип, если в последнем туре обыграет Сток Сити, а Норвич проиграет Астон Вилле.

В последний раз Шеффилд Юнайтед играл в Премьер-лиге в сезоне 2006/07.

Гарантировали себе место в плей-офф за выход в АПЛ Лидс, Вест Бромвич и Астон Вилла. За последнюю путевку сражаются Дерби Каунти (44 матча, 70 очков, разница мячей +13), Мидлсбро (45 игр, 70 очков, +7) и Бристоль Сити (44, 66, +5).

Вылет из Премьер-лиги в Чемпионшип уже обеспечили себе Хаддерсфилд и Фулхэм.

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Футбол, ФК Норвич, АПЛ, Новости футбола, ФК Шеффилд.
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