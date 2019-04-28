Александрия - Заря: видео обзор матча 28.04.2019

Подопечные Юрия Вернидуба набрали три балла в выездном матче (2:0).
Александрия - Заря 0:2
Голы: Громов, 41, 62.
Александрия: Панькив — Микицей (Шастал, 46), Бабогло, Шендрик, Цуриков — Довгий (Банада, 57), Гречишкин, Ковалец — Протасов (Полярус, 36), Ситало, Лучкевич.
Заря: Шевченко — Караваев, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко — Чайковский, Арвеладзе — Кабаев (Громов, 36), Леднев (Кочергин, 78), Хомченовский — Будковский (Иванович, 89).
Предупреждения: Бабогло — Михайличенко, Чайковский, Вернидуб.