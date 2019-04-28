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Александрия - Заря: видео обзор матча 28.04.2019

Александрия - Заря: видео обзор матча 28.04.2019
19:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УПЛ

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 26-го тура чемпионата Украины Александрия - Заря.

Подопечные Юрия Вернидуба набрали три балла в выездном матче (2:0).

Александрия - Заря 0:2

Голы: Громов, 41, 62.

Шахтер не забил два пенальти, но выиграл у Мариуполя в матче УПЛ

Александрия: Панькив — Микицей (Шастал, 46), Бабогло, Шендрик, Цуриков — Довгий (Банада, 57), Гречишкин, Ковалец — Протасов (Полярус, 36), Ситало, Лучкевич.

Заря: Шевченко — Караваев, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко — Чайковский, Арвеладзе — Кабаев (Громов, 36), Леднев (Кочергин, 78), Хомченовский — Будковский (Иванович, 89).

Предупреждения: Бабогло — Михайличенко, Чайковский, Вернидуб.

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ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Александрия - Заря.
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