Реал неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги

Новости спорта: Команда Зидана не может победить в четвертом выездном матче подряд.

Реал в гостевом матче 35-го тура Ла Лиги минимально уступил Райо Вальекано со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. Хесус Вальехо не по правилам сыграл в собственной штрафной площадке и арбитр встречи после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который уверенно реализовал Адриан Эмбарба.

У Реала было несколько шансов сравнять счет, но бланкос их не использовали. Отметим, что место в воротах команды Зидана занял Тибо Куртуа, бельгиец уже восстановился от повреждения.

Реал после этого поражения остается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставание от Атлетико составляет 9 очков. До завершения чемпионата Испании осталось сыграть три тура. Несмотря на потерю очков мадридцы уже гарантировали себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, ведь преследователи Реала также проиграли в этом туре.

Райо Вальекано идет на 19-й позиции, от спасения команду отделяет 6 очков.