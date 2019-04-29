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Зинченко стал одним из лучший футболистов Ман Сити в матче с Бернли

Зинченко стал одним из лучший футболистов Ман Сити в матче с Бернли
09:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

В рамках 36-тура АПЛ подопечные Гвардиолы с минимальным счетом обыграли "Бернли" на выезде (0:1). Авторитетный портал футбольной статистики WhoScored отмечает, что украинец был одним из лучших футболистов поединка.

Зинченко сыграл весь матч и получил оценку 7,78 баллов. Больше, чем Александр, набрал автор забитого мяча Серхио Агуэро и защитник гостей Эмерик Ляпорт. Аргентинец имеет в своей копилке результат в 8,16 баллов, а француз – 7, 97.

Манчестер Сити обыграл Бернли в АПЛ, Зинченко отыграл весь матч (Видео)

На протяжении встречи, левый защитник "Манчестер Сити" 113 раз коснулся мяча, 1 раз выстрелил по воротам оппонента, сделал 2 перехвата и 5 раз вынес сферу. Зинченко отдал 77 передач, точность которых составила 90,9% - при этом, 4 паса Александра отметили как ключевые.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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