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Золотая бутса 2019: Мбаппе в четырех мячах от Месси

Золотая бутса 2019: Мбаппе в четырех мячах от Месси
09:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси находится на вершине рейтинга лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и претендует на свою шестую награду.

Месси с Барселоной до конца чемпионата Испании осталось сыграть 3 матча, Мбаппе и ПСЖ - 5 матчей.

Двадцатка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса 2019:

1. Лионель Месси (Барселона): 34 мяча (*2) – 68 очков

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 30 мячей (*2) – 60 очков

3. Фабио Квальярелла (Сампдория): 23 мяча (*2) – 46 очков

4-11. Карим Бензема (Реал): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-11. Роберт Левандовски (Бавария): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-11. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-11. Мбайе Диань (Касымпаша): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

4-11. Люк де Йонг (ПСВ): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

4-11. Мохамед Салах (Ливерпуль): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-11. Дуван Сапата (Аталанта): 21 мяч (*2) – 42 очка

4-11. Луис Суарес (Барселона): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-14. Криштиану Роналду (Ювентус): 20 мячей (*2) – 40 очков

12-14. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 20 мячей (*2) – 40 очков

12-14. Садио Мане (Ливерпуль): 20 мячей (*2) – 40 очков

15-16. Николя Пепе (Лилль): 19 мячей (*2) – 38 очков

15-16. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 19 мячей (*2) – 38 очков

17-21. Кристиан Стуани (Жирона): 18 мячей (*2) – 36 очков

17-21. Роберт Сков (Копенгаген): 24 мяча (*1,5) – 36 очков

17-21. Душан Тадич (Аякс): 24 мяча (*2) – 36 очков

17-21. Николай Комличенко (Млада): 24 мяча (*2) – 36 очков

17-21. Джеймс Варди (Лестер): 18 мячей (*2) – 36 очков

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Фабио Квальярелла, Килиан Мбаппе.
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