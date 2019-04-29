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В Турции разбился автобус с известной футбольной командой, есть погибшие

В Турции разбился автобус с известной футбольной командой, есть погибшие
10:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: В результате автокатастрофы погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.

Автокатастрофа случилась в Турции, микроавтобус футбольного клуба Аланияспор попал в аварию в результате чего серьезно пострадали семь человек.

Игрок сборной Чехии Йосеф Шурал с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но несмотря на все усилия врачей спасти футболиста не получилось.

"Возвращаясь с матча в Кайсери, наш микроавтобус попал в аварию, в результате которой пострадали семь наших футболистов. Получивший серьезные ранения Йосеф Шурал был доставлен в частную клинику Алании. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось ", — говорится в сообщении Аланияспора.

По предварительным данным, оба водителя автобуса уснули, что и привело к аварии. Футболисты возвращались после воскресного поединка с "Кайсериспором", который закончился вничью.

Несколько часов назад рассказали о состоянии здоровья пострадавших футболистов:

Сейчас "Аланьяспор" находится на 5 месте турецкой Суперлиги. Погибший Шурал с 2013 года является игроком сборной Чехии по футболу.

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Автокатастрофа, Футбол, Новости футбола, ФК Аланияспор, Йосеф Шурал.
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