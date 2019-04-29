В Турции разбился автобус с известной футбольной командой, есть погибшие

Новости спорта: В результате автокатастрофы погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.

Автокатастрофа случилась в Турции, микроавтобус футбольного клуба Аланияспор попал в аварию в результате чего серьезно пострадали семь человек.

Игрок сборной Чехии Йосеф Шурал с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но несмотря на все усилия врачей спасти футболиста не получилось.

"Возвращаясь с матча в Кайсери, наш микроавтобус попал в аварию, в результате которой пострадали семь наших футболистов. Получивший серьезные ранения Йосеф Шурал был доставлен в частную клинику Алании. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось ", — говорится в сообщении Аланияспора.

По предварительным данным, оба водителя автобуса уснули, что и привело к аварии. Футболисты возвращались после воскресного поединка с "Кайсериспором", который закончился вничью.

Несколько часов назад рассказали о состоянии здоровья пострадавших футболистов:

Alanyaspor'lufutbolcuları taşıyan otobüs kaza yapmış. Yaralılara Allâh şifa versin. Yaşamını yitiren futbolcu'ya Allâh rahmet eylesin. ...#Alanyaspor pic.twitter.com/yjlDeyvhdB — ERTUĞRUL KARAHİLAL (@Ertugrul_Dava) 29 апреля 2019 г.

Сейчас "Аланьяспор" находится на 5 месте турецкой Суперлиги. Погибший Шурал с 2013 года является игроком сборной Чехии по футболу.